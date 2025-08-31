أخبار مصر

سعاد نصر.. حلمت برحيلها قبل أسبوع من الوفاة ووصيتها تكشف الكثير

أحمد المدبولي

رحلت الفنانة القديرة سعاد نصر عام 2007 عن عمر ناهز 54 عام، لتصبح أول فنانة مصرية تفارق الحياة بسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية تجميل.

 

وما زالت قصة وفاتها تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حتى اليوم.

 

دخلت سعاد نصر أحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية شفط دهون بسيطة، لكن خطأً طبي فادح أثناء التخدير أدخلها في غيبوبة كاملة استمرت لمدة عام كامل.

 

قبل أن يعلن خبر وفاتها، ورغم أن تقرير المستشفى الرسمي أرجع الوفاة إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فإن أسرتها أكدت أن السبب الحقيقي كان جرعة تخدير زائدة.

 

المفاجأة أن الفنانة الراحلة كانت قد روت قبل أيام قليلة من دخولها غرفة العمليات أنها رأت حلم غريب عن وفاتها، وهو ما دفعها للاتصال بالشيخ سيد حمدي لتفسير رؤيتها. 

 

وبحسب ما ذكره مقربون منها، فإنها تركت وصية خاصة أوصت فيها بضرورة التزام أبنائها بالدين وحفاظهم على الصلوات.

 

وبذلك تبقى قصة سعاد نصر واحدة من أكثر القصص الحزينة في الوسط الفني، ليس فقط بسبب طريقة رحيلها المفاجئة، وإنما أيضاً لأنها شعرت بقرب نهايتها قبل أسبوع من وقوعها بالفعل.

