سعادة إيطالية بالمتحف المصري الكبير.. مسؤولون يتحدثون والصحافة الإيطالية تتغنى بالإفتتاح

تحدث عدد من المسئولين الإيطاليين، عن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث أنه لم يكن حدثا عابرا مر فى عيون الإيطاليين بل لحظة تم وصفها بأنها صفحة جديدة فى تاريخ الإنسانية، حيث مزجت بين عظمة الفراعنة بروح الفن الحديث فى عرض بصرى مبهر أضاء سماء الجيزة ليلة 1 نوفمبر.

تحفة معمارية تعيد تعريف المتحف

وفي هذا السياق أكد وزير الثقافة الإيطالى أليساندرو جولى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنسا، إن المتحف المصري الكبير لا يخص مصر وحدها، بل العالم بأسره، فهو تحفة معمارية تعيد تعريف مفهوم المتحف، وتؤكد أن الحضارة المصرية ما زالت قادرة على إبهار العقول بعد آلاف السنين.

وقال جولى أن الحدث يمثل رسالة حضارية وجمالية تتجاوز الزمن، مشيدًا بالتعاون الثقافي المتواصل بين القاهرة وروما في مجال المتاحف والترميم والبحوث الأثرية.

من جانبها، أكدت إيفيلينا كريستيلين، رئيسة مجلس إدارة متحف تورينو المصري، إن افتتاح المتحف الكبير يمثل لحظة فخر للعالم كله، ويجسّد العلاقة التاريخية العميقة بين مصر وإيطاليا، مضيفة: لقد أنارت مصر العالم قديمًا بالعلم والفن، واليوم تفعل ذلك مجددًا بالنور والتكنولوجيا والفكر.

المتحف الكبير .. الهرم الرابع

تجدر الإشارة إلى أن الصحف الإيطالية عبرت عن انبهارها بالحفل ، حيث تم وصف الأجواء بأنها مهيبة واستثنائية ، وأن مصر تحولت إلى مسرح عالمى للفن والضوء، وقالت قناة سكاى إن مصر تحولت إلى مسرح عالمي للفن والضوء، مشيرة إلى أنه يمثل ولادة جديدة لمصر الثقافية وتوقعت أن يتجاوز عدد زوار المتحف خمسة ملايين سنويًا.

وكتبت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية ، من قلب الجيزة، ولدت منارة جديدة للحضارة الإنسانية. فمصر لم تفتتح متحفًا فقط، بل أطلقت صرخة جمال أبهرت أوروبا والعالم.

كما قال التقرير الإيطالي أن المتحف هو الهرم الرابع، مشيرًا إلى تصميمه الزجاجي المثلث الذي يطل على الأهرامات مباشرة، وإلى أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تعكس عظمة مصر القديمة، وعلى رأسها كنوز توت عنخ آمون التي جُمعت لأول مرة في مكان واحد.