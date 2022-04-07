سر ظهور عبلة كامل على مائدة رحمن في رمضان 2022

اختفت الفنانة عبلة كامل عن الأعمال الدرامية، وهو الأمر الذي زاد من الشائعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي على مائدة الرحمن في رمضان 2022.

مصدر هذه الصورة هي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسمها، ولكنها غير موثقة بها آلاف المتابعين، وتبين من الصورة أنها كانت على مائدة رحمن، حيث علق الحساب عقب هذه الصورة “كل عام وأنتم بخير أحبابي وأولادي أنا أتابع جميع تعليقاتكم الجميلة شكرًا لكم”.

ما حقيقة إفطار الفنانة عبلة كامل على مائدة رحمن في رمضان 2022

هذه الصورة قديمة من أحداث مسلسل سلسال الدم، وهو الأمر الذي ينفي إفطار عبلة كامل على مائدة رحمن، وكانت الفنانة عبلة كامل قد اختفت عن الساحة الفنية بعد الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم، وأكد العديد من المقربين منها أنها لم تعتزل كما زعم البعض، ولكنها تنتظر العرض الجيد.

والجدير بالذكر أن الفنانة عبلة كامل بدأت أعمالها السينمائية بفيلم وداعًا بونابرت من إخراج الراحل يوسف شاهين، ثم كان هذا العمل مصدر انطلاق لها حيث تصدرت بطولة العديد من الأفلام، مثل فيلم خالتي فرنسا و سيد العاطفي و بلطية العايمة إلى آخر أعمالها فيلم الكبار.

أما بالنسبة إلى أعمالها الدرامية فكانت البداية بمسلسل الشهد والدموع الجزء الثاني وليالي الحلمية، والمسلسل الشهير لن أعيش في جلباب أبي، وشاركت في بطولة العديد من الأعمال الدرامية الأخرى مثل عفاريت السيالة وريا وسكينة.