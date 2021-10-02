سر بدلة “جيم كاري” VS بدلة “محمد هنيدي”

أوضحت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير Facebook، قصة البدلة الصفراء التي ارتداها الممثل العالمي “جيم كاري ” في فيلمه الشهير “the mask” أو “القناع” بالعربية.

وذكرت أن هذه البدلة التي ارتداها “كاري” مقتبسة من بدلة صممتها له والدته في أول عرض كوميدي قام به، حيث صممتها له بنفسها لأنه لم يكن يملك أي مال لشراء بدلة جديدة.

وكتبت الصفحة “البدلة الصفراء كانت من ابتكار امه .. امه اللي وقفت جنبه في اصعب اوقاته ❤”

ليرد الفنان الكوميدي “محمد هنيدي” بصورة لبدلته الشهيرة التي ارتداها في فيلمه ” صعيدي في الجامعة الأمريكية”، عندما كان يجسد دور خلف الدهشوري خلف.

وأعرب هنيدي عن السر الطريف لبدلته، قائلًا “كانت من ابتكار راجل بياع في الوكالة .. بس للاسف ماوقفش جنبي … نصب علينا فيها”

الجدير بالذكر أن فيلم “القناع”، هو فيلم كوميدي أنتج عام 1994، تدور قصته حول موظف فقير يعمل في أحد البنوك، يعثر على قناع قديم يُغيّر له حياته، فيجعل منه شخصًا مخادعًا يقوم بتصرفات طريفة.

أما فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” يتناول قصة طالب صعيدي يحصل على مجموع عالٍ بالثانوية العامة، يؤهله للحصول على منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والفيلم من بطولة هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، غادة عادل، وعدد من النجوم.