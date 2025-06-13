شاهد| فيديو حصري لحظة سرقة محل تاجر الذهب أحمد المسلماني وتصريحات أشقاء المسلماني فيها الحسرة ونار الانتقام

نشر أحمد بغدادي، الناشط على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو حصري يوضح مشهد لسرقة أحد محلات تاجر الذهب الذي تم الاعتداء عليه غدرا بمدينة رشيد محافظة البحيرة ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، والذي توفاه الله مساء الأربعاء في أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، وتم تشييع جثمانه، أمس الخميس، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة ادكو، مسقط رأس المجني عليه.

ويوضح مقطع الفيديو الذي نشره بغدادي، سرقة المتهم الأول بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب المعروف بين أهله وجيرانه بالخلق الحسن والسيرة الحميدة لأحد القطع الذهبية بطريقة انتقائية ووضعها في جيبه.

وكان معاذ المسلماني، شقيق المجني عليه قد قال في أحد اللقاءات الخاصة به مع أحد الصحف أن المتهم كان يعمل عند أخيه في أحد محلات الذهب، وأنه اكتشف سرقته، وأبلغ عنه الجهات المختصة، مما ترتب عليه أن حكم بخمسة سنوات سجنا غيابيا، ومنذ ذلك الوقت ولم يعلم عنه المجني عليه شئ غير تلك اللحظة التي غدر به فيها هو وصديقه سيف، حيث أنه كان قد تم إخلاء سبيله قبل الحكم عليه.

وأوضح معاذ أن واقعة السرقة كانت منذ ثلاثة سنوات تقريبا، واستطرد بعد ذلك شقيق المسلماني في ذكر قصة ما حدث ليلة وقفة عيد الأضحى.

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وأضاف معاذ شقيق المسلماني، أنه كان بالمحكمة للإدلاء بالأقوال رفقة زوجة أخيه، وقابل أخت المتهم “فارس” وقال أنها كانت تضحك في وجهي ووجه زوجة أخي “مش فارقة معاهم حاجة”، كان ذلك قبل وفاة المسلماني.

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علي المسلماني: لما شفت دم أخويا عاوز أروح للواد أسيح دمه وأكله بسناني

وقال علي، الشقيق الآخر لضحية الغدر، أحمد المسلماني، تاجر الذهب، بأنه عندما رأى دم شقيقه يتدفق بغزارة «سايح في دمه» “أنا بقيت عاوز أروح للواد ده عاوز أسيح دمه وأكله بسناني”.

وأردف علي “الواد ده لما كان شغال معانا في المحل كنا نعطيه الثقة بزيادة، واحد مننا وكان كويس معانا، وعندما وضعنا فيه الثقة بزيادة سرق الدكان كذا مرة”.