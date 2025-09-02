سراج منير.. صاحب أغرب وفاة في الوسط الفني

يُعد الفنان سراج منير واحد من أبرز نجوم السينما المصرية الكلاسيكية ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن بأدواره المتنوعة وإبداعه المتجدد.

وُلد في 15 يوليو 1904 بالقاهرة، واشتهر بأعماله التي جمعت بين الكوميديا والدراما وكان دوره في فيلم عنتر ولبلب مع النجم الشعبي محمود شكوكو علامة فارقة في مسيرته.

قبل أيام من وفاته شعر سراج منير بإقتراب أجله، وفق ما نشرته مجلة الكواكب آنذاك.

فقد كان كثير الحديث مع أحبائه بعد رحيل صديقه المقرب بأزمة قلبية مفاجئة وأخبر زوجته الفنانة ميمي شكيب برغبته في “موتة هادئة” قائلاً بابتسامة : “هو حد يطول يموت مرتاح كده.. يسهر مع أصحابه، يتعشى يروح السينما يرجع البيت يطلب كوباية مية ساقعة، وينام على طول.

في آخر أيامه تلقى اتصالًا من المخرج حلمي رفلة يطلب مساعدته في إقناع زوجته بالعودة للتصوير، فمزح قائلاً: في طريقة واحدة.. إن واحد من الفرقة يموت بكرة.

ثم أضاف ضاحكاً : تحت أمرك يا حلمي.. أموت لك بكرة، وبالفعل عاد إلى منزله مساء 12 سبتمبر 1957، شرب كوب ماء بارد خلع ملابسه ليستريح، ونام نوم لم يصحُ منه أبدًا.

وفي صباح اليوم التالي، وُجد جثمانه مبتسم، وكأنه ودع الدنيا كما تمنى.

رحل سراج منير عن عمر 53 عام، لكن إرثه الفني لا يزال حاضر في ذاكرة الأجيال.

فقد جمع بين البساطة والموهبة، وترك أعمال خالدة تؤكد أنه كان فنان استثنائي عاشق للفن والحياة.