سد النهضة يعود إلى الواجهة.. واشنطن تتحرك مجددًا ومستشار ترامب يكشف “الحل الوحيد” للأزمة

تعيش أزمة سد النهضة الإثيوبي مرحلة جديدة من التوتر بين مصر وإثيوبيا، بعد أن تسببت الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت السودان ووصلت آثارها إلى الأراضي المصرية في إشعال الخلاف من جديد حول مسؤولية إدارة السد وتأثيره على دول المصب.

وتتهم القاهرة والخرطوم أديس أبابا بانتهاج سياسات أحادية في تشغيل السد، أدت إلى إغراق مناطق سودانية ومصرية، بينما تصر إثيوبيا على أن تشغيل السد يتم وفق المعايير الفنية المتفق عليها وأنها تلتزم بتقديم بيانات فنية دورية لدول المصب من خلال آليات الاتحاد الإفريقي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تسمح بأي مساس بحقوقها المائية، مشيرًا إلى أن مصر ستتخذ الخطوات الكفيلة بحماية أمنها القومي ومصالحها في نهر النيل، في المقابل، شددت الحكومة الإثيوبية على أن مشروع السد يمثل حقًا سياديًا في استثمار مواردها الطبيعية، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها “غير منصفة” وتتجاهل الجهود التي تبذلها لإدارة المشروع بشفافية.

مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس: الرئيس ترمب يرى ملف سد النهضة موضوعًا استراتيجيًا والسد أصبح حقيقة واقعية لكننا نسعى لإيجاد حلول ودية وسلمية بين #مصر وإثيوبيا #مقابلة_خاصة#العربية

ومع تفاقم التوترات أبدت الولايات المتحدة استعدادها للعودة إلى لعب دور الوسيط، حيث صرح مسعد بولس، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن ترى أن الحل الأمثل للأزمة يجب أن يقوم على التفاهم الفني والحوارات البناءة للوصول إلى إطار تقني متفق عليه، كما أشار إلى احتمال إطلاق مبادرة رئاسية تجمع قادة الدول الثلاث على طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن مصالح الجميع، مشددًا على أن “الخلاف حول سد النهضة تقني وليس سياسيًا”، وأن الولايات المتحدة تدعم الحوار والتفاهم السلمي بين الأطراف الثلاثة.

ويذكر أن الخلاف حول سد النهضة يعود إلى عام 2011، حين أعلنت إثيوبيا بدء تشييد السد على مجرى النيل الأزرق، وهو ما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثير المشروع على حصتهما من المياه، ومنذ ذلك الحين شهد الملف جولات تفاوضية متعددة، أبرزها تلك التي رعتها الإدارة الأمريكية عام 2019، لكنها لم تسفر عن اتفاق نهائي بعد انسحاب أديس أبابا من المحادثات.