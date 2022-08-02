سد النهضة.. توقف المليء الثالث وإثيوبيا خزنت 4 مليار متر مكعب من المياه

الدكتور عباس شراقي أوضح أن المليء الثالث لسد النهضة قد توقف مساء يوم الأحد، وأن إثيوبيا قد قامت بتخزين 4 مليار متر مكعب من المياه خلف السد، فيما أوضحت صوراً بالقمر الصناعي أن أعمال التخزين الثالث قد توقفت، وأن المياه قد عبرت فوق الممر الأوسط مساء يوم الأحد.

أكد الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن كمية المياه التي خزنتها إثيوبيا قد بلغت 4 مليار متر مكعب، وكانت إثيوبيا تستهدف أن تصل بمنسوب المياه إلى 595 متر، بسعة مياه 18.5 مليار متر مكعب، لكن وقفت إثيوبيا التخزين عند منسوب 590 متراً.

يتوقع الخبراء أن يصل منسوب البحيرة خلف السد إلى 595 متراً في شهري أغسطس وسبتمبر.

بلغ متوسط ما نتج عن فيضان شهر يوليو بالكامل حوالي 7 مليار متر مكعب من المياه، وأن التخزين قد بدأ في يوم 11 يوليو، وخزنت إثيوبيا خلال هذا الشهر حوالي 4 مليار متر مكعب من المياه، وبذلك يكون إجمالي ما خزنته إثيوبيا خلال الثلاثة سنوات حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه.

قامت مصر بالتقدم بشكوى رسمية للأمم المتحدة بسبب استمرار إثيوبيا في المل~ الثالث دون الرجوع لمصر أو السودان، وسجلت مصر اعتراضها التام على سياسات إثيوبيا في المليء دون الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة.

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الجدير بالذكر أن إثيوبيا لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق مع مصر والسودان، وأنها تسير في طريقها في المليء دون الرجوع لمصر والسودان رغم الدراسات التي تؤكد أن استمرار إثيوبيا في هذا النمط سيكون له تأثير كبير على مصر والسودان.