سداد فواتير التليفون الارضي: والمصرية للاتصالات تفرض غرامات على المتأخرين قبل إنقطاع الخدمة وطرق السداد

غرامات الشركة المصرية للاتصالات لكافة العملاء الحاليين المشتركين بالتليفون الا ضي، جاءت تلك الاخبار وانتشرت بشكل كبير وموسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير وأيضا عبر الصحف والمواقع الاخبارية ، على قرار تأخير دفع فواتير التليفون الارضي لشهر يوليو 2019، ومع تلك الاخبار والمتابعة المستمرة لموقع نجوم مصرية على متابعة سداد كافة الفواتير والمطالبات الحكومية حيث شغل بال الكثير من المواطنين سداد فواتير التليفون الارضي والتى تحدث حالة من النسيان للسداد من خلال مدة فترة مدة السداد الى مرحلتين







غرامات التليفون الارضي

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات لكافة عملائها المشتركين بخدمت التليفون الارضي سداد كافة الفواتير والتى تيم تقيمسها على أربع فترة (ربع سنوية) أكثر من فترة سماح للسداد، ولكن يتم فرض غرامات تأخير ورسوم أدارية بعد تلك الفترة والتى تعد بمثابة 10.09 ومتأخرات: والتى تظهر عند عرض الفاتورة الخاصة بك من خلال الموقع الرسمي







سداد فواتير التليفون الارضي

ومع الخدمات التى تقدمها الشركة وسهولة التعامل للمواطنين من خلال الدفع لسداد فواتير التليفون الارضي أو أى من خدمات الشركة والتى تتيح الدفع على أكثر من طرية سواء داخل السنترالات أو محلات الدفع الفوري والالكتروني من خلال







حيث اتاحة الشركة المصرية للاتصالات لعملائها سداد الفواتير من خلال كافة الخدمات ابتداء من 15 يوليو الماضى والتى استمرة لمدة شهر كامل الى حين 15 أغسطس كما يتم مد فترة السداد ليكون خط استقبال الى الرابع عشر من سبتمبر ليتم انقطاع الخدمة تلقائيا فى حالة عدم السداد ووضع مصاريف ادارية