“سجل في منحة 1000 جنية” خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2023 عبر وزارة القوي العاملة وشروط التقديم

يبحث العاملين في قطاع العمالة الغير منتظمة عن تسجيل بياناتهم في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوي العاملة لليوم الخامس على التوالي منذ أن أعلن الرئيس صرف منحة قدرها 1000 جنية للعمالة الغير منتظمة، كما أعلن الرئيس إعادة طرح شهادة أمان والتي تهدف إلى التأمين على حياة العاملين في العمالة الغير منتظمة ضد الحوادث وفي حالات الوفاة وتتراوح قيمتها من عشرة آلاف جنية وحتي 200 ألف جنية، وسوف نقوم باستعراض خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي والمستندات المطلوبة للتسجيل في منحة ال 1000 جنية.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وزارة القوي العاملة

خصصت وزارة القوي العاملة رابط مباشر يمكن المواطنين من العمالة الغير منتظمة بتسجيل بياناتهم عبر موقع الوزارة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة القوي العاملة.

النقر على العمالة الغير منتظمة.

كتابة الرقم القومي.

ثم قم بكتابة الاسم الرباعي ورقم الموبايل.

وإدخال العنوان .

تحديد المهنه .

اختيار الحالة الاجتماعية.

النقر على زر حفظ الطلب.

منحة العمالة الغير منتظمة لصرف 1000 جنية

وجاءت شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية كالتالي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية ويقيم في مصر.

ألا يكون المتقدم صاحب ملك أو أيجار أو عقارات أو أراضي زراعية أو مواشي.

ألا يمتلك المتقدم سجل تجاري.

ألا يكون للمتقدم دخل ثابت أو يستفيد من المعاش الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامه.

اتمام تسجيل المتقدم بياناته والمستندات المطلوبه ليكون من المسجلين في العمالة الغير منتظمة بوزارة القوي العاملة.

وفي سياق متصل نؤكد أن وزارة القوي العاملة أكدت أنه سيتم رصد الحالات المتقدمة وتحديد المستحق لصرف منحة ال 1000 جنية وإرسال رسائل نصية للمستحقين على رقم الهاتف المحمول المسجل في الطلب.