ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة

في خطوة تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تقريرها الصادر يوم 10 أكتوبر 2025.

تحسن كبير في الثقة الدولية بالاقتصاد المصري

وأكدت الوكالة أن هذا القرار جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة خلال الـ18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى تحسن معدلات النمو وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمار والتحويلات.

كما عززت هذه الإجراءات الثقة في السوق المصري وأدت إلى تحسن المؤشرات الخارجية والمالية.

ستاندرد آند بورز: تراجع التضخم في مصر إلى 10% بحلول 2028.. وتحسن مستدام في ميزان المدفوعات pic.twitter.com/rzBtF77oz2 — awanmasr (@awanmasr1) October 10, 2025

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

أوضحت الوكالة أن تطبيق نظام الصرف المرن منذ مارس 2024 ساهم في استقرار سوق العملات الأجنبية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما شهد عام 2024 زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أبرزها مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بقيادة شركة “أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)”، ما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

فائض أولي وتحسن مالي ملحوظ

أكد التقرير أن الحكومة المصرية حققت فائضًا أوليًا قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وضبط الإنفاق وترشيد الدعم.

كما توقعت الوكالة استمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028 بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

التحديات المالية مستمرة

رغم التقدم الملحوظ، أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام ما زال يشكل تحديًا رئيسيًا، داعية إلى العمل على خفضها وتمديد آجال استحقاق الديون لتحسين الاستدامة المالية.

🚨 ستاندرد آند بورز: 📌 رفع تصنيف مصر إلى "B" بفضل الإصلاحات الجارية وتحسن النمو والمؤشرات الخارجية مع نظرة مستقبلية مستقرة 📌 رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي أجرتها السلطات المصرية على مدار 18 شهرا الماضية 📌 نتوقع استمرار ضبط الأوضاع المالية في مصر وإن كان بوتيرة تدريجية pic.twitter.com/7K8Jt9OcsF — اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) October 10, 2025

نظرة مستقبلية مستقرة

توقعت ستاندرد آند بورز استمرار تحسن الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 42 مليار دولار بحلول 2028.

وأوضحت أن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين مؤشرات النمو الإيجابية من جهة، وارتفاع الدين العام والعجز المالي من جهة أخرى.

السيناريوهات المستقبلية

🔼 السيناريو الإيجابي: رفع التصنيف مجددًا إذا تم خفض الدين العام بوتيرة أسرع أو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

رفع التصنيف مجددًا إذا تم خفض الدين العام بوتيرة أسرع أو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. 🔽 السيناريو السلبي: خفض النظرة إلى سلبية إذا تراجعت الحكومة عن مرونة سعر الصرف أو واجهت نقصًا في العملة الأجنبية.

◎#عاجل.. #ستاندرد_آند_بورز ترفع تصنيف #مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة ●وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: ●الوكالة تتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية ●الإصلاحات التي نُفذت على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية أدت إلى انتعاش حاد في نمو… pic.twitter.com/7BOK0JpOip — جريدة حابي (@HapiJournal) October 10, 2025

خاتمة

اختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الهيكلية والدعم الدولي من صندوق النقد وشركاء التنمية سيكونان الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.