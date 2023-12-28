سبع دول عربية تفوز بجائزة ” مكين ” لمكافحة التدخين

تقام مساء غدًا الجمعة 29 ديسمبر 2023 بفندق تيوليب الفرسان بمدينة الإسماعيلية فعاليات تكريم المشاركين بمبادرة “مكين” لمكافحة التدخين؛ ومن المقرر أيضا توزيع الجوائز الخاصة بالمبادرة على الفائزين من الدول العربية المشاركة بالمبادرة.

الاقلاع عن التدخين

وتشير الأمين العام لمبادرة ” مكين ” الأستاذة الدكتورة جميلة نصر بأن الدول الفائزة بالجائزة العربية لمكافحة التدخين هي ” مصر، الإمارات، الأردن، اليمن، البحرين، السعودية، الكويت”؛ ومن المقرر حضور عدد من الممثلين الرسميين للدول المشاركة بجانب عدد من الشخصيات العامة.

وتسعى المبادرة إلى مكافحة التدخين في القطر العربي كافة؛ لما يمثله التدخين من خطر صحي ومادي واجتماعي؛ و يعد التدخين هو البوابة الأولى للدخول في عالم إدمان المواد المخدرة، مما يهدد أمن وسلامة المجتمع بجانب فقدان أحد عناصر المجتمع الهامة والفاعلة في بنائه وهو عنصر الشباب.

وتؤكد الدكتور جميلة نصر بأن آلية الفوز بالجائزة اعتمدت على محاور عدة وهي على النحو التالي:

التشريعات والقوانين تجاه مكافحة التدخين، البحوث الميدانية والعلمية، استخدام التطبيقات الذكية في المبادرة، العمل الصحفي، التناول الأدبي لقضية التدخين عبر الأنواع الأدبية المختلفة، توفير آليات وطرق الإقلاع عن التدخين بواسطة آليات غير تقليدية، استخدام الفنون البصرية في المبادرة سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، النشاط التوعوي بالمبادرة داخل المدارس والجامعات، بجانب أنشطة الجمعيات الغير حكومية في مكافحة التدخين.

تأتي المبادرة في إطار تعاون مشترك بين شركة فور ساميا”Forsmamea ” والاتحاد العربي لمكافحة العربي للعلوم الإنسانية والتنمية والرابطة العربية لمكافحة التدخين، يأتي هذا في إطار التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية قطاع التدريب والرابطة العربية لأطباء السرطان والجمعية العالمية لمكافحة لأمراض القلب والرابطة العربية لمكافحة التدخين والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان.