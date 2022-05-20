سبب وفاة الفنان سمير صبري عن عمر يناهز 85 عامًا

توفي منذ دقائق الفنان سمير صبري، في نفس اليوم الذي توفي فيه الفنان سمير غانم، تاركًا وراءه أعمال فنية عظيمة عن عمر يناهز 85 عام، حيث أكد العديد من الإعلاميين المقربين له خبر الوفاة بأحد فنادق القاهرة بالمهندسين، وتم إبلاغ أسرته.

سبب وفاة الفنان سمير صبري

عانى الفنان سمير صبري من أمراض بالقلب بعد تلقيه علاج للكيماوي، تسبب في أمراض في القلب، حيث أكد العديد من المقربون منه أنه كان يعاني من مشكلة في صمام القلب الميترالي، وأجرى عملية قسطرة، وحرص بعدها الفنان أشرف زكي على زيارته للإطمئنان على على صحته، وداوم الكثير من الفنانين على عيادته مثل الفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إلهام شاهين والمخرج عمر عبد العزيز.

وكان الفنان سمير صبري قررت الحكومة المصرية علاجه على نفقة الدولة، حيث تواصل معه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأبلغه في وقت سابق أن تلبية كافة احتياجاته من قبل الحكومة المصرية

والجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان سمير صبري كان مع الزعيم عادل إمام في مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام في رمضان قبل الماضي، بينما شارك في العديد من الأفلام مثل فيلم طلعت حرب للمخرج أحمد علي، وفيلم ديدو بطولة كريم فهمي، وفيلم المشخصاتي الجزء الثاني مع الفنان تامر عبد المنعم.