سبب غياب بيومي فؤاد عن العرض الخاص لفيلم “كارت شحن”

اعتذر الفنان بيومي فؤاد، بشكل رسمي عن عدم حضور العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد “كارت شحن”، الذي يقوم ببطولته أمام الفنان محمد ثروت.

بيومي فؤاد ومحمد ثروت في لقطة من فيلم "كارت شحن" - مصدر الصورة: وكالات

وكان من المقرر مشاركته في العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في إحدى السينمات على طريق العين السخنة مساء أمس الأربعاء، لكنه لم يستطع الحضور.

وكشف مصدر مقرب من الفنان بيومي فؤاد، السبب الحقيقي لعدم حضوره العرض الخاص للفيلم، وأنه جاء نظرًا لانشغاله بتصوير أعمال فنية خارج مصر، وليس بسبب الخوف من الهجوم عليه من قبل البعض على خلفية أزمته مع الفنان محمد سلام، كما روجت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية.

يضم فيلم “كارت شحن” مجموعة من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وفرح الزاهد، وهالة فاخر، ومنى جمال، وعمرو رمزي، وإسماعيل فرغلي، وصبري عبد المنعم، وسامي مغاوري، ومحمد يونس، وياسمين دياب، ومحمد توب، ومصطفى بسيط، وعليا يونس، وهو من تأليف وإنتاج: محمود صابر، وإخراج: شادي علي.