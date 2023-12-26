سبب عودة سما المصري للسجن بعد أيام من الإفراج عنها

ألقي القبض على الفنانة الاستعراضية سما المصري من قبل أجهزة الأمن منذ ساعات لتنفيذ حكم الحبس لمدة عام وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

سما المصري في برومو برنامجها الديني - مصدر الصورة: يوتيوب

الجدي بالذكر أنه تم إطلاق سراح سما المصري، منذ أسابيع قليلة بعد انتهاء فترة العقوبة السابقة التي اُدينت بها بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه بسبب اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقامت النيابة العامة بتقديم استئناف على الحكم السابق وقررت زيادة العقوبة لتصبح الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 400 ألف جنيه، مما يجعل سما المصري ملزمة بتنفيذ سنة حبس إضافية، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية.

وبعد خروج سما المصري من السجن، نشرت صورًا لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.

وأصدر النائب العام أمرًا بحبس سما المصري بسبب اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام، ومخالفة القيم والعادات، وتعرضها لاتهامات بالفسق والفجور والإعلان بطرق منافية عن القيم الاجتماعية والأخلاقية.

وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف بحبسها لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وحكم آخر بالحبس لمدة عام بتهمة التعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري، وحكم بالحبس لمدة 6 أشهر في دعوى الإعلامية ريهام سعيد التي اتهمتها بالسب والقذف.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الاقتصادية حكم ببراءة سما المصري من اتهامات السب والقذف لأمير مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك السابق، بعد تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن القضايا.