سامح الصريطي: هذا كان شرطي الوحيد لإتمام الزواج من حنان

حل الفنان القدير سامح الصريطي، ضيفًا على الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في أحدث حلقات برنامجها “صاحبة السعادة” الذي يعرض عبر قناة “dmc”.

سامح الصريطي والمطربة حنان في لقطات من لقاءات تليفزيونية سابقة - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهي الحلقة التي كشف خلالها الصريطي، عن كواليس زواجه من المطربة المعتزلة حنان، حيث قال: “اتفقنا على شرط وحيد لينا إحنا الاتنين.. وهو موافقة بناتي (آية وابتهال) بالنسبة لي.. وبالنسبة لها موافقة أولادها (هشام وأميرة) وكإني بطلب منهم إيدها”.

وأضاف: “بمجرد ما قولت لبنتي (ابتهال) فرحت جدًا وقعدت تسألني ع التفاصيل وكلمت (آية) في لندن وكانت عايزة ترجع مصر ونعمل فرح.. لكن إحنا اتفقنا إننا ما نعملش فرح وإننا حابين نعيش بعيد عن الأضواء في هدوء”.

وتابع: “كنا خايفين من رد فعل السوشيال ميديا فقولنا نعمل قعدة تجمعنا ونعلن ده لأهلنا بس.. ونقول للي يقابلنا صدفة أو يزورنا في بيتنا”.