سامح الصريطي: لما اتقدمت لحنان دخلت بيتها وأنا شايل البقدونس ورا ضهري زي روميو

كشف الفنان القدير سامح الصريطي، كواليس تقدمه بعرض الزواج للمطربة المعتزلة حنان، بعد عدة سنوات من علاقة الصداقة التي ربطت بينهما، وذلك خلال حلوله ضيفًا برفقة زوجته مع الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في أحدث حلقات برنامج “صاحبة السعادة” الذي يعرض عبر قناة “dmc”.

سامح الصريطي والمطربة حنان في لقطات من لقاءات تليفزيونية سابقة - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قال الصريطي، خلال اللقاء: “في آخر فترة حسيت بقرب شديد من حنان.. وحسيت إن نفس الشعور ده عندها برضو.. كنا بنتعامل الأول كأصدقاء وإخوات.. لكن في حاجة تانية بدأت تتسلل.. فقولت لها مش فاضل غير إننا نتجوز بقى”.

وأضاف: “لقيت دعوتها ليا ع الغدا في بيتهم وبحضور ابنها هشام فرصة مناسبة.. دخلت وأنا شايل البقدونس ورا ضهري زي روميو .. وعايز أقول لها أنا فاكر كويس إنك بتحبي البقدونس”.

الجدير بالذكر أن حنان، قد ذكرت خلال الحلقة أنها أعجبت بالمزرعة الموجودة في بيت سامح الصريطي، والتي قالت عنها أن بها كل شيء ما عدا أكثر شيء تحبه وهو “البقدونس”.