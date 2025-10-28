أخبار مصر

سالمان السيوطي مرشح قائمة “حماة الوطن” : أتطلع لتمثيل صوت كل مواطن فى الصعيد

هاني شمس

أعلن حزب حماة الوطن عن مرشحه رجل الأعمال المهندس سالمان محمد سالمان حسن، لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية للحزب.

ويأتي ترشيح “سالمان محمد سالمان” (الذي يُعرف باسم الشهرة ” سالمان السيوطي”) ممثلاً عن الحزب في القطاع الانتخابي الخاص بشمال ووسط وجنوب الصعيد. ويحمل المرشح رقم (1) على القائمة، ويُعد من الوجوه الشابة والكفاءات التي دفع بها الحزب في هذه الانتخابات.

وفي أول تصريح له بعد إعلان ترشيحه، أكد المهندس سلمان السيوطي أنه يخوض الانتخابات بـ”رؤية واضحة ومحددة لخدمة أهالي الصعيد”.

وأضاف السيوطى: “هدفنا الرئيسي هو تحويل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الصعيد إلى فرص حقيقية، من خلال العمل التشريعي الجاد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، والتركيز على قضايا التعليم والصحة التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأكد السيوطى: إنني أتطلع لتمثيل صوت كل مواطن في الصعيد تحت قبة مجلس النواب، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تليق بمصر الجديدة”.

ويأتي هذا الترشيح في إطار استراتيجية حزب حماة الوطن لتمكين الشباب والكفاءات القادرة على المساهمة الفعالة في العمل البرلماني ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

عن الكاتب:
هاني شمس

كاتب ورسام صحفى
نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم
عضو نقابة الصحفيين المصريين


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.