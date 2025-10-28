سالمان السيوطي مرشح قائمة “حماة الوطن” : أتطلع لتمثيل صوت كل مواطن فى الصعيد

أعلن حزب حماة الوطن عن مرشحه رجل الأعمال المهندس سالمان محمد سالمان حسن، لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية للحزب.

ويأتي ترشيح “سالمان محمد سالمان” (الذي يُعرف باسم الشهرة ” سالمان السيوطي”) ممثلاً عن الحزب في القطاع الانتخابي الخاص بشمال ووسط وجنوب الصعيد. ويحمل المرشح رقم (1) على القائمة، ويُعد من الوجوه الشابة والكفاءات التي دفع بها الحزب في هذه الانتخابات.

وفي أول تصريح له بعد إعلان ترشيحه، أكد المهندس سلمان السيوطي أنه يخوض الانتخابات بـ”رؤية واضحة ومحددة لخدمة أهالي الصعيد”.

وأضاف السيوطى: “هدفنا الرئيسي هو تحويل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الصعيد إلى فرص حقيقية، من خلال العمل التشريعي الجاد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، والتركيز على قضايا التعليم والصحة التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأكد السيوطى: إنني أتطلع لتمثيل صوت كل مواطن في الصعيد تحت قبة مجلس النواب، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تليق بمصر الجديدة”.

ويأتي هذا الترشيح في إطار استراتيجية حزب حماة الوطن لتمكين الشباب والكفاءات القادرة على المساهمة الفعالة في العمل البرلماني ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.