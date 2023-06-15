سارة وفيق لـ تامر حسني بعد الإنتهاء من تصوير فيلم “تاج”: «شكراً على دقتك».. الأخير يرد: «تستحقي كل الدعم»

قامت المخرجة المعروفة سارة وفيق، بتوجية رسالة للفنان تامر حسني بعد الإنتهاء من تصوير فيلم “تاج”، والمُقرر له أن يُعرض خلال عيد الأضحى المبارك 2023.

وقامت المخرجة، بنشر صورة لها برفقة الفنان تامر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من كواليس فيلم “تاج”، وعلقت:ـ “مبروووك يا تيمو نهاية تصوير الفيلم، وبجد بشكرك من كل قلبي على ثقتك ودعمك ليا.. شكراً على تعبك ومجهودك الرائع اللي عملته أثناء التصوير.. شكراً على دقتك، واجتهادك ومثابرتك وكل حاجة حلوة عملتها علشان الفيلم يطلع بالصورة الجميلة دي، وده من أول كتابتك للسينارويو لحد آخر يوم في التصوير”.

وواصلت:ـ “وحقيقي شكراً على احترامك لجمهورك، واللي بتقدمله كل جديد، وبجد إنت شخص ميجا ستار مش من فراغ، إنت أكتر فنان قابلته في حياتي بيحب عمله وبيخلصله، وعلشان كده ربنا هيكرمك ويكلل مجهودك وتعبك بنجاح الفيلم ونجاحك في كل شغلك، وحقيقي معنديش كلام يوفيك حقك يا تيمو”.

وأنهت:ـ “وفي النهاية لازم الجمهور يعرف إنك مخلتش حد ينام لحد التصوير ما خلص.. ربنا يكرمك بكرمه الواسع، ويسعدك وينجحك وينجحنا معاك.. بجد إنت أجمد هيرو يا تاج.. إنت جامد”.

ومن جانبه، فقد قام الفنان تامر حسني بالرد على رسالة سارة وفيق، حيث قال:ـ “شكراً ليكي يا أستاذة سارة، وبجد إنتي مخرجة رائعة وتستحقي كل الدعم، وكمان كل فرد شارك معانا في الفيلم، وثقتي الكبيرة فيكي وكل أفراد العمل هى اللي خلتني مشغلش أي عنصر اجنبي فى فيلم تاج، وهيبقى فيلم مصري 100% وبقيادة شباب مصري، وده غير إنك مخرجة قلبك طيب ورائعة، وعملتي معايا فيلم من أبرز اعمالي (مش أنا)”.

وتابع تامر:ـ “والنهاردة بتخرجي معايا حاجة كنت حابب اعملها منذ الصغر، وده معناه إنك بتخرجيلي حلم مش بس عمل، وده بسبب الثقة الزائدة فيكي اللي ملهاش حدود.. ربنا يكرمك ويوفقك في حياتك القادمة وكل اللي اشتغل معانا من قلبه، ويوفق الجميع لكل خير”.