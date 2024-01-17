سارة نخلة تعلن خطوبتها وتخفي وجه خطيبها

أعلنت الفنانة الشابة سارة نخلة عن خطوبتها عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، ولم تكشف عن هوية خطيبها واكتفت بإخفاء وجهه.

الفنانة سارة نخلة - صورة أرشيفية

ونشرت سارة نخلة فيديو لها من حفل خطوبتها الذي أُقيم على البحر، ويتضمن بعض اللقطات الرومانسية وحرصت على إخفاء وجه خطيبها في لقطات الفيديو.

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من محبيها على موقع التواصل الاجتماعي وتمنوا لها دوام السعادة والتوفيق، وارتدت فستان من اللون الفوشيا واكتفت بعمل ميكب هادئ وشعر منسدل على كتفيها.

وكانت الفنانة سارة نخلة قد انفصلت مؤخرًا عن الفنان أحمد عبد الله محمود، بعد خلافات كثيرة وصلت لساحات القضاء وأعلنا الثنائي انفصالهما فيما بعد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سارة نخلة هو مسلسل “القاهرة كابول”، الذي قام ببطولته الفنان طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وإخراج حسام علي.