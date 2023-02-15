زينة: قولت إن نور الشريف تمثيله وحش..وأنا أجمد من إني أعمل بروفات ترابيزة معاه

قامت النجمة زينة بالحديث عن بعض الكواليس التي تتعلق بتعاونها مع الفنان القدير الراحل “نور الشريف”، مضيفة أنها قد قامت في الماضي بالقول أن تمثيله سيء.

وقد صرحت زينة مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس خلال لقائها يوم الإثنين الماضي الموافق 13 فبراير 2023 قائلة: نور الشريف كان بيقولي إني هقدر اخد جوايز كتير، لو عرفت أعمل الدور ده كويس وعلى حسب إجتهادي، وأنا فكرت إنه بيقول كده عشان أقدم الدور كويس وخلاص.

وتابعت النجمة زينة في حديثها قائلة: الأستاذة رباب حسين كانت هي اللي مرشحاني، وجت قالتلي إن النجم نور الشريف مكنش موافق عليكي، قلتلها أنا مش من الجمهور بتاعه وشايفه إن تمثيله وحش، وهعمل الدور حتى لو مكنش موافق، وأنا كمان أجمد إني أقوم ببعض بروفات ترابيزة معاه، مضيفة أنا كنت عيله لسه فى اولى جامعة ومش فاهمة أي حاجة.

وتحدثت بعد ذلك عن مساعدة نور الشريف لها، حيث قد قالت: كان بيذاكرلي ويساعدني، وكمان وقت الفطار كان بيقولي تعالي افطري معاية.