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زينة: قولت إن نور الشريف تمثيله وحش..وأنا أجمد من إني أعمل بروفات ترابيزة معاه

مصطفى السيد

قامت النجمة زينة بالحديث عن بعض الكواليس التي تتعلق بتعاونها مع الفنان القدير الراحل “نور الشريف”، مضيفة أنها قد قامت في الماضي بالقول أن تمثيله سيء. 

زينة: قولت إن نور الشريف تمثيله وحش..وأنا أجمد من إني أعمل بروفات ترابيزة معاه
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زينة : نور الشريف أجبرني على ذبح عجل..وأنا قولت للمخرجة تمثيله وحش وأنا مش من جمهوره 

نور الشريف

وقد صرحت زينة مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس خلال لقائها يوم الإثنين الماضي الموافق 13 فبراير 2023 قائلة: نور الشريف كان بيقولي إني هقدر اخد جوايز كتير، لو عرفت أعمل الدور ده كويس وعلى حسب إجتهادي، وأنا فكرت إنه بيقول كده عشان أقدم الدور كويس وخلاص.  

وتابعت النجمة زينة في حديثها قائلة: الأستاذة رباب حسين كانت هي اللي مرشحاني، وجت قالتلي إن النجم نور الشريف مكنش موافق عليكي، قلتلها أنا مش من الجمهور بتاعه وشايفه إن تمثيله وحش، وهعمل الدور حتى لو مكنش موافق، وأنا كمان أجمد إني أقوم ببعض بروفات ترابيزة معاه، مضيفة أنا كنت عيله لسه فى اولى جامعة ومش فاهمة أي حاجة. 

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وتحدثت بعد ذلك عن مساعدة نور الشريف لها، حيث قد قالت: كان بيذاكرلي ويساعدني، وكمان وقت الفطار كان بيقولي تعالي افطري معاية. 

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مصطفى السيد

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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