زينة في حملها: عندي فوبيا من المياه.. لو شربت من كوبايه واسعة بحس إني هغرق

تحدثت النجمة المصرية الشهيرة “زينة” عن فترة تواجدها في المدارس، مؤكدة على أنها كانت متميزة في بطولات السباحة وكرة القدم للمدارس.

وقد صرحت زينة بأنها أثناء فترة حملها كانت تواجه حالة خوف كبيرة من المياه، حيث قالت: لو في مرة جيت أشرب من كوباية مايه وكان بوقها واسع بحس إني ممكن أغرق.

وأكملت النجمة زينة فيما يخص فترة حملها قائلة: كنت بخاف إني أستحم بسبب تلك الفوبيا، ولو جت نقطة مايه واحدة عليا بحس إنها زي ماية النار بالضبط، إلا أنها بعد ولادتها بشهرين لم تشعر بهذا الخوف مجددًا.

وعن عائلتها فقد أكدت زينة على أنها لديها 5 أخوات “ولدين و 3 بنات”، وقامت جدتها بتربيتهم والرعاية بهم مؤكدة على أنها كانت غنية جدًا، ولكن في نفس الوقت كانت حريصة، حيث قد قالت: هي بتحب تعرف الفلوس هتتصرف في الاتجاه ده ليه بس، مكنتش بخيله، وأنا شايفه ان دا هو الصح.