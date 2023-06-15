زيادة المعاشات 20% وتبكير صرفها قبل عيد الأضحى في مصر

أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي في الساعات الأخيرة عن قرار زيادة معاشات المواطنين بنسبة 20%، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل لعام 2023.

تسود حالة من الترقب والانتظار بين أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، حيث يترقبون الإعلان عن موعد صرف المعاشات في يوليو 2023، وذلك نظرًا للمطالبات المتزايدة بتقديم موعد الصرف بسبب قرب عيد الأضحى المبارك.

تأتي هذه الزيادة في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين المتقاعدين وزيادة مستوى المعيشة لديهم، وقد قام الدكتور جاد القاضي من المعهد القومي للفلك بإعداد حسابات فلكية تشير إلى أن غرة ذي الحجة ستكون في يوم الاثنين الموافق 19 يونيو، وأن عيد الأضحى سيكون في اليوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

20% زيادة جديدة في المعاشات

من جانب آخر، أعلنت الحكومة عن زيادة في بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات في بورسعيد، حيث سيتم رفع قيمة هذا البدل من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، أي بزيادة قدرها 10 جنيهات، وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع للقيادات المحلية بالمحافظة لمراجعة قوائم المستحقين للبدل.

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لزيادة قيمة بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لجميع المستحقين في المحافظة.

هل هناك زيادة في مقدار المعاشات خلال شهر يوليو 2023؟

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات في شهر يوليو 2023، فقد أكد قانون المعاشات والتأمينات الجديد أن الزيادة السنوية ستصرف لأكثر من 10 ملايين و500 ألف مستفيد ومستحق، بدءًا من شهر يوليو من كل عام، يتم حساب هذه الزيادة وفقًا لمعدل التضخم الرسمي الذي يعلنه الدولة، ولكن بنسبة تصل حدًا أقصى إلى 15%.

أشار اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، في تصريح سابق، إلى أنه تم تقديم موعد صرف الزيادة الجديدة إلى شهر أبريل الماضي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية، وبلغت نسبة الزيادة 15%، حيث بلغت الحد الأدنى لها 175 جنيهًا، والحد الأقصى 1635 جنيهًا.

موعد صرف معاشات يوليو 2023

وعلى الرغم من ذلك، أفاد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تقديم موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى، مما يعني أن الموعد الرسمي لصرف المعاشات سيكون في الأول من الشهر المقبل، كما جرت العادة في الأشهر السابقة.