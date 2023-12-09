زيادة المعاشات في يناير 2024 والحد الأدنى 1300 جنية

ينتظر أكثر من 10.5 مليون صاحب معاش في مصر، موعد زيادة المعاشات 2024، التي أقرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2023، التي تصل إلى 15%.

زيادة المعاشات يناير 2024

وبحسب تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن زيادة الحد الأدنى للمعاشات سيتم تطبيقها في 1 يناير 2024، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه (بزيادة قدرها 195 جنيهًا لمن يحصلون على الحد الأدنى من المعاشات)، فيمَا يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في مطلع يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه (بزيادة قدرها 1280 جنيهًا لمن يحصلون على الحد الأقصى من المعاشات).

زيادة المعاشات السنوية

أما زيادة المعاشات السنوية، فتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023، على زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، وعليه فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثل هذا العام.

وكانت التأمينات الاجتماعية أعلنت زيادة المعاشات 2023 في شهر إبريل 2023 بنسبة 15%، أي قبل موعد الزيادة السنوية بـ3 أشهر، موضحة أنّه تم تبكير صرف زيادة المعاشات 2023 بتوجيهات رئاسية للتخفيف على المواطنين.

صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، بداية من شهر أكتوبر الماضي، دون التقييد بموعد لانتهاء صرفها، ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

وتبدأ وزارة التضامن في صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش، في 1 يناير 2024، ويستمر صرف معاشات يناير 2024على مدار 6 أيام متتالية، من خلال البريد المصري ومنافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومن خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.