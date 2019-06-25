وزير المالية| زيادة كبيرة في مرتبات الموظفين وانخفاض الأسعار وأخبار سارة لأصحاب المعاشات وتثبيت العمالة المؤقتة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة توجيهاته إلى مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة زيادة المرتبات وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظراً لزيادة الأسعار التي طالت العديد من السلع مؤخراً نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي كانت ضرورية لتحسين وضع الاقتصاد المصري.

زيادة المرتبات والمعاشات

وكان أيضاً من ضمن توجيهات السيد الرئيس للحكومة ضرورة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وسحب الاستشكال الذي تقدمت به وزارة التضامن لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بضم الـ5 علاوات، إضافةً إلى رد أموال صندوق المعاشات الموجودة لدى وزارة المالية.

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وفي أول تعليق للسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية في حكومة مدبولي، أعلن معيط عن وجود طفرة وزيادة كبيرة في مرتبات جميع الموظفين العاملين بالدولة وكذلك زيادة رواتب أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن المواطن المصري سيشعر بالتحسن الاقتصادي قريباً، والذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع.

ومن جهة أخرى أعلن بالأمس المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد عن وجود زيادات كبيرة في جميع بنود موازنة العام المالي القادم 2019 – 2020، ومنها زيادة رواتب العاملين بالدولة، وأكد سعد أن أصحاب المعاشات لهم نصيب كبير في الموازنة الجديدة.

وفي سياق متصل فقد ترددت أنباء لم تتأكد بعد أن الحكومة ستعمل على مضاعفة العلاوة السنوية للموظفين لتصل لـ 15%، بالإضافة إلى رفع الحد للأجور إلى 1600 جنيه.

البرلمان يوافق رسمياً على العلاوة الدورية وحافز شهري للموظفين

هذا وقد وافق البرلمان اليوم الموافق 25 يونيو وبشكل رسمي على العلاوة الدورية التي تصرف للموظفين في الأول من يوليو، وقدرت العلاوة بـ7% للموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وبحد أدنى 75 جنيه، وكذلك تم الموافقة على صرف حافز شهر لجميع العاملين بالدولة مخاطبين وغير مخاطبين بالخدمة المدنية ويقدر الحافز بـ150 جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى علاوة ترقية 5% لكل من انطبقت عليه شروط الترقية لدرجة وظيفية أعلى وأنهى عدد السنوات المحددة له على الدرجة التي هو عليها الآن.

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