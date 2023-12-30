زيادة أسعار باقات الإنترنت المحمول من فودافون وأورانج واتصالات ووي 2024

قالت عدة مصادر مُطلعة بسوق الاتصالات في مصر، أنه تم زيادة أسعار باقات الإنترنت المحمول في مصر وذلك في كل الشركات الأربعة العاملة في مصر وهي فودافون وأورانج ووي واتصالات، كما أكدت تلك المصادر، زيادة أنظمة الفواتير الشهرية، وأن عدد من المشتركين قد وصلتهم رسالة نصية تُفيد بزيادة أسعار نظام الفاتورة بداية من فاتورة شهر فبراير القادم 2024، كما زادت أسعار كروت الفكة، وأكدت المصادر المطلعة أن تلك الزيادات جاءت ضمن عدد من القرارات التي أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر مؤخرا.

زيادة أسعار باقات الانترنت المحمول من فودافون وأورانج

نسبة زيادة أسعار باقات الإنترنت المحمول في مصر

تتراوح نسبة زيادة أسعار باقات الإنترنت المحمول المقدم من شركات فودافون وأورانج واتصالات ووي من 10% إلى 15% عن الأسعار السابقة أو القديمة، وهي نفس الزيادة في أنظمة الفواتير الشهرية التي تُقدمها تلك الشركات، كما بلغت نسبة زيادة أسعار كروت الفكة بلغت 10%، وكروت الفكة تلك التي تستخدم في حال نهاية الباقة قبل موعدها وحتى وقت تجديد الباقة.

هذا ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم تطبيق تلك الزيادات مع عدم المساس بأسعار بكروت الشحن المتعلقة بتجديد الباقات فلم يتم تغيير أسعارها.