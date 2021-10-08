زيادة أسعار البنزين في مصر بالربع السنوي الأخير من عام 2021 للمرة الثالثة على التوالي

للمرة الثالثة على التوالي تزداد أسعار البنزين في مصر لعام 2021، ويُذكر أن عام 2021 شهد زيادة أسعار البنزين منذ بداية الربع الثاني منه واستمرت الزيادة حتى يومنا هذا، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021 لتستقبل الجماهير الخبر باستياء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، في السياق التالي نقدم لكم تفاصيل الزيادة في أسعار أكتوبر 2021.

زيادة أسعار البنزين أكتوبر 2021

استيقظ المواطنين في مصر على خبر الزيادة في أسعار المنتجات البترولية، والتي تترتب عليها بالتالي عدد من التغيرات التي يتوقعها الجميع من بينها الزيادة في أسعار أجرة المواصلات، فقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الزيادة المقررة لأسعار البنزين في مصر للربع السنوي الأخير من عام 2021 والتي يتم العمل بها بدايةً من صباح يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.

وجاءت أسعار البنزين في مصر طبقًا للتسعيرة المقررة أكتوبر 2021 كما يلي:

لتر بنزين 80 يقدر بقيمة 7 جنيهات.

لتر بنزين 92 يقدر بقيمة 8.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 قيمته تبلغ 9.25 جنيه.

طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه مصري.

متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات : 3.75 جنيه.

أسعار البنزين في عام 2021

الربع الأول من عام 2021: من الجدير بالذكر أن عام 2021 بدأت أسعار البنزين به بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالاجتماع المنعقد بداية كل ربع سنوي من العام بسعر 6.25 جنيه للتر بنزين 80 و7.5 جنيه للتر البنزين 92 وقيمة 8.5 جنيه للتر البنزين 95، وهي كانت أسعار ثابتة على آخر قيمة لأسعار البنزين المفروضة في أكتوبر 2020 بالعام الماضي.

الربع الثاني من عام 2021: وقد تم طرح الزيادة في أسعار البنزين بالربع الثاني من العام بقيمة ربع جنيه زيادة عن الأسعار السابقة بدايةً من شهر أبريل 2021 لتصبح بسعر 6.5 جنيه لبنزين 80 وقيمة 7.75 للتر البنزين 92 وقيمة 8.75 للتر البنزين 95.

أسعار البنزين في الربع الثالث من عام 2021: وفيها تم طرح الزيادة للمرة الثانية خلال العام بدايةً من شهر يوليو 2021 بواقع 25 قرش زيادة على لتر المنتجات البترولية، وبهذا أصبح سعر لتر البنزين 80 بقيمة 6.75 جنيه مصري، وسعر لتر البنزين 92 أصبح بقيمة 8 جنيهات، ولتر البنزين 95 أصبح بقيمة 9 جنيهات.

أسعار البنزين في الربع الأخير من العام: وهي الزيادة الأخيرة المقررة اليوم وزدات بها الأسعار البتولية مرة أخرى بقيمة ربع جنيه زيادة لتكون في أكتوبر 2021 حتى نهاية العامة بقيمة 7 جنيهات للتر بنزين 80 وقيمة 8.25 جنيه للتر البنزين 92، وقيمة 9.25 جنيه للتر البنزين 95.