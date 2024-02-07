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زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى من 1000 لـ1200 جنيه

أيمن منصور محمود

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة اعتباراً من الشهر المقبل للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

بشرى سارة رفع الحد الأدنى للأجور 2024

شملت التوجيهات الرئاسية تخصيص 6 مليارات من أجل التعيينات الجديدة الخاصة بالمهن التعليمية والطبية، وجميع التعيينات الجديدة بالجهات الإدارية الأخرى، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية.

رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة

كما وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين جميعهم بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

زيادة المعاشات وتكافل وكرامة

شملت الحزمة الاجتماعية الجديدة زيارة المعاشات 15% والتي يستفيد منها ما يقرب من 13 مليون مواطن، وبتكلفة 74 مليار جنيه، كما شملت الزيادة 15% للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وسوف يُخَصَّص مبلغ 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي الجديد 2024/2025.

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عن الكاتب:
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أيمن منصور محمود

ايمن منصور حاصل على بكالوريوس تربية قسم تكنولوجيا ومعلومات محرر أخبار في موقع نجوم مصرية، متخصص في جمع وتحليل المعلومات الأخبارية وتقديمها بشكل موضوعي ومهني. و إنتاج محتوى متميز وإبداعي في جميع التخصصات
أسعى دائمًا لتقديم المعلومات بشكل دقيق وشيق وتقديم معلومات قيمة ومثيرة بطريقة ممتعة ومفهومة.

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