زوج يقوم بتعذيب زوجته وضربها و سكب عليها الماء الساخن و السبب ؟؟

عندم تنعدم الرجولة و تموت الأخلاق في التعامل مع الزوجة، زوج يقوم بـ إهانة زوجته و ضربه و تعذبيها و لديه منها خمسة أطفال, و تسبب لها بــ جروح مؤلمة

الأمر الذي دفعها إلى القفز من شرفة المنزل في الدور الثاني, و بـ حسب إفادة والدة الزوجة أن الزوج يقوم بـ ضرها دائما على مدار الــ خمس سنوات الفائتة, ضارباً بــ عرض الحائط كل معاني الرجولة

في أخر مرة تم تعذيب الزوجة فيها قام الزوج بـ سكب الماء الساخن على زوجته, و ذلك بسبب رفض الزوجة سحب قرض على اسمها من البنك بــ قيمة 5,000,000 جنيه, مع العلم أنها كانت قد سحب 3 قروض من ثلاثة بنوك لــ بقوم زوجها بـ التصرف بـ المبالغ على مشاريعه و أعماله الخاصة

بعد أن قامت الزوجة بــ القفز من شرفة الدور الثاني غرقت في دمائها و عندما تعالت أصوات بكاء و صراخ الأطفال تنبه سكان البيوت المجاورة, لكن الزوج لم يكتفي بـ ذلك بل حاول سحب زوجته إلى المنزل و التستر على جريمته,ولكن مع إصرار الجيران تمكنوا من نقلها إلى المشفى لتتم معاجتها من الحروق و الكسور التي تعرضت لها, و ليتم لاحقا تنظيم محضر ضد الزوج المعتدي.



تعرضت الزوجة في أخر تعذيب لها إلى تقيدهامن يديها و قدميها, و قام بـ تعذبيها ثلاثة ساعات متواصلة, استمرت من الواحد بعد منتصف الليل و حتى الرابعة فجراً, و بعد وقوع الحادثة تم نقل المرأة إلى المستشفى, و بعد تلاقيها تهديدات هي و والدها من قبل زوجها و اخوته, باتوا مجبرين على الاختباء لدى اقاربهم في القاهرة