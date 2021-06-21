زوج يقوم بتعذيب زوجته وضربها و سكب عليها الماء الساخن و السبب ؟؟

بواسطة نعيم الشامي

عندم تنعدم الرجولة و تموت الأخلاق في التعامل مع الزوجة، زوج يقوم بـ إهانة زوجته و ضربه و تعذبيها و لديه منها خمسة أطفال, و تسبب لها بــ جروح مؤلمة
الأمر الذي دفعها إلى القفز من شرفة المنزل في الدور الثاني, و بـ حسب إفادة والدة الزوجة أن الزوج يقوم بـ ضرها دائما على مدار الــ خمس سنوات الفائتة, ضارباً بــ عرض الحائط كل معاني الرجولة

زوج يقوم بتعذيب زوجته وضربها و سكب عليها الماء الساخن و السبب ؟؟ 2 21/6/2021 - 10:17 م

في أخر مرة تم تعذيب الزوجة فيها قام الزوج بـ سكب الماء الساخن على زوجته, و ذلك بسبب رفض الزوجة سحب قرض على اسمها من البنك بــ قيمة 5,000,000 جنيه, مع العلم أنها كانت قد سحب 3 قروض من ثلاثة بنوك لــ بقوم زوجها بـ التصرف بـ المبالغ على مشاريعه و أعماله الخاصة

بعد أن قامت الزوجة بــ القفز من شرفة الدور الثاني غرقت في دمائها و عندما تعالت أصوات بكاء و صراخ الأطفال تنبه سكان البيوت المجاورة, لكن الزوج لم يكتفي بـ ذلك بل حاول سحب زوجته إلى المنزل و التستر على جريمته,ولكن مع إصرار الجيران تمكنوا من نقلها إلى المشفى لتتم معاجتها من الحروق و الكسور التي تعرضت لها, و ليتم لاحقا تنظيم محضر ضد الزوج المعتدي.

زوج يقوم بتعذيب زوجته وضربها و سكب عليها الماء الساخن و السبب ؟؟ 1 21/6/2021 - 10:17 م
تعرضت الزوجة في أخر تعذيب لها إلى تقيدهامن يديها و قدميها, و قام بـ تعذبيها ثلاثة ساعات متواصلة, استمرت من الواحد بعد منتصف الليل و حتى الرابعة فجراً, و بعد وقوع الحادثة تم نقل المرأة إلى المستشفى, و بعد تلاقيها تهديدات هي و والدها من قبل زوجها و اخوته, باتوا مجبرين على الاختباء لدى اقاربهم في القاهرة

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.