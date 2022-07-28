زوج بدعوى نشوز: “زوجتي تأخذ مني مصروف شهري 19 ألف جنيه واشتكتني بسبب 80 جنيه، واتهمتني بالبخل

قام زوج بعمل دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في الجيزة، و ادعي فيها نشوز الزوجة وخروجها عن طاعته، ورفضها جميع الحلول الودية لحل المشاكل التي قد بدأت بينهما منذ الزواج ولكنها تفاقمت في الفترة الأخيرة.

فقال للمحكمة: “زوجتي تأخذ مني مصروف شهري 19 ألف جنيه وبالرغم من ذلك فهي تتهمني بالبخل، كما أنها لاحقتني بقضايا حبس باتهامات كيدية وآخر هذه القضايا هي دعوى الامتناع عن سداد 80 جنيه نفقة للغطاء والفرش”.

وأضاف الزوج: “زوجتي قد قامت بتدمير حياتي وعاملتني بشكل سيئ للغاية بعد طول صبر على لسانها السليط، وعنفها وطمعها طوال سنوات الزواج الستة، كما أنها حرمتني من ابني لكي تنتقم مني، رغم أنني لم أخطئ في حقها أبدا، وكنت أوفر لها كل ما تتمناه وأتمنى رضاها، ولكني عشت في عذاب في الفترة الأخيرة بسبب وضعها بعض الشروط لاستمرار زواجنا ورغبتها في أن أسجل كافة أملاكي باسمها فاشتعل الخلاف بيننا”.

وأكمل: “هربت من عش الزوجية وذهبت للعيش مع والدتي وطالبتها بالطلاق بشكل ودي، ولكنها ردت علي بدعاوي حبس، كما أنها شوهت سمعتي، و حرمتني من رؤية صغيري، وبدأت تلاحقني بحوالي 12 دعوى من دعاوي النفقة المتنوعة من ملبس ومسكن ومصروفات علاجية ونفقة الغطاء والفرش”.

وأكد الزوج في دعوى النشوز: “أسدد لها كل النفقات بانتظام منذ ابتعادي عنها، ولكنها تصر علي الانتقام مني، وتدمير حياتي كلها، بسبب رفضي القاطع بالاستمرار في الزواج منها على شروطها الخاصة، وتتعنت لإلحاق كل أشكال الضرر المعنوي والمادي بي”.

والجدير بالذكر أن المادة رقم 76 مكرر في القانون رقم 1 لعام 2000، في الفقرة الأولى لها تنص على أنه لو امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يقوم برفع الأمر إلى المحكمة التي قد أصدرت الحكم، فيجرى تنفيذ الحكم بدائرتها، ومتى ثبت أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء هذا الحكم، وأمرته المحكمة بالآداء ولم يمتثل، فإن المحكمة تحكم بحبسه مدة لا تزيد عن الثلاثين يوم.

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