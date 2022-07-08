“زوجها حفر قبرها بيده”.. آخر أخبار قضية شيماء جمال المذيعة

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية شيماء جمال المذيعة كل من أيمن حجاج العضو بإحدى الجهات القضائية وحسين الغرابلي صاحب شركة وذلك مع استمرار حبسهم احتياطياً على ذمة المحكمة ويأتي ذلك بعد اتهامهما بقتل المجني عليها شيماء جمال زوجة الأول عمدا مع سبق الإصرار.

قضية شيماء جمال المذيعة

وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد التأكد من ملابسات القضية حيث أعد المتهم الأول للتخلص من المذيعة شيماء جمال بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما ومساوماته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه وقد عرض المتهم الأول على المتهم الثاني معاونته في قتلها وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعهده الأول به.

شيماء جمال المذيعة وزوجها

وقد اتفق المتهمين على تأجير مزرعة نائية لقتلها بها واخفاء جثتها بقبر يحفرانه لتوضع فيه، وقد أعد المتهمين للجريمة من خلال شراء أدوات لحفر القبر وأعدا مسدسا وقطعه قماشية لأحكام قتلها وشل مقاومتها هذا إلى جانب إحضار سلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر ومادة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنه.

زوج شيماء جمال

وقد استدرج المتهم الأول الإعلامية شيماء جمال إلى المزرعة بدعوة معاينتها لشرائها بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها، وقد باغتها المتهم الأول بضربة على رأسها بمقبض المسدس ففقدت اتزانها وسقطت أرضا ثم قيدها بالقيود والسلاسل وسحباها داخل القبر وسكبوا عليها المادة الحارقة.

وقد استندت النيابة في دليلها على المتهمين بعشر شهود بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمين منه أدوات الحفر والمادة الحارقة وكذلك اقرارات المتهمين تفصيلا في التحقيقات وإقرار المتهم الأول بارتكاب واقعة القتل إلى جانب وجود البصمتين الوراثيتين للمتهمين على القطعة القماشية التي عثر عليها بجوار جثمان المجني عليها.