زوجة حسن شاكوش من سجدة الفرح إلى أقسام الشرطة

تحول اسم ريم طارق أو زوجة حسن شاكوش المطرب الشعبي، إلى تريند يتصدر عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، بما فعلته في حفل الزفاف عندما سجدت على الأرض أمام الجميع، وفي أقل من شهرين بعد إتمام الزواج ” حوالي 45 يوم”، عاد اسمها من جديد ليتصدر محركات البحث مرة أخرى ولكن هذه المرة، لم يرتبط اسمها بالحفلات والأفراح، وإنما ارتبط بأقسام الشرطة واتهامات متبادلة بين العروسين، وتصريحات متضاربة من الطرفين في شرح تفاصيل ما حدث وتسبب في الوصول إلى هذه الأحداث، والتي قد تكتب سطور النهاية سريعا، ولكن هل كان لبرنامج العرافة وما قامت به الإعلامية بسمة وهبة خلال حلقة البرنامج سببا في حدوث الوقيعة بين الزوجين بهذه السرعة.

بلاغ زوجة حسن شاكوش ضد زوجها

كانت البداية عندما تقدمت الزوجة العشرينية “ريم طارق” ببلاغ إلى السيد مأمور قسم أول أكتوبر، تتهم فيه زوجها المطرب الشعبي حسن شاكوش، بطردها من منزل الزوجية، والذي يقع في كمبوند شهير وتعمد سرقة منقولات عش الزوجية ثم سرقة كلا من المشغولات الذهبية الخاصة بها، بالإضافة إلى إيصال أمانه بمبلغ مؤخر الصداق الخاص بها.

وقد أكدت الشاكية على أن زوجها حسن شاكوش قد قام بطردها من منزل الزوجية منذ عدة أيام مضت، لكنها فضلت الصمت أملا في لم الشمل من جديد، ولكن لم تجد منه أملا في العودة، مما دفعها إلى التقدم بعمل محضر في الشرطة بالإتهامات السابقة الذكر، وبعد تحرير محضر بأقوالها السالفة الذكر، قام اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة، بتحويل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.

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تعليق والد زوجة حسن شاكوش

وقد صرح طارق السيد والد ريم زوجة حسن شاكوش، بأنه لم يعلم بوجود خلافات بين ابنته وزوجها، حيث أنه يمكث بالمنزل عقب إجراء عملية القلب، حتى أتت ابنته ريم الى منزل الأسرة في فجر يوم الجمعة وهي في حالة انهيار بسبب طرد زوجها لها، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التحدث في الوقت الحالي، وسيقوم بعقد مؤتمر صحفي في يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 مايو 2023 لتوضيح كافة الحقائق.

وحتى الآن لم يصدر تصريح رسمي من المطرب الشعبي حسن شاكوش، حول سبب الخلاف بينه و بين زوجته، بينما صرحت بعض المصادر القريبة من المطرب، بأن حلقة العرافة لبسمة وهبة لم تكن سببا للخلاف، وإنما كان بداية الخلاف بعد أن علم شاكوش بأن زوجته قد سبق لها الزواج من آخر قبل زواجها منه.

كيف علق شاكوش على نشر تفاصيل أزمته مع زوجته

وبعد فترة صمت، شارك شاكوش منشورا من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، يرد فيه على كافة التساؤلات التي أثيرت حول القصة، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لم تنشر لأن ريم طارق مازالت زوجته، حيث قال:

«مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول أن دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتي لو حصل إيه». وتابع: «يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما أنها شاركت جمهوري بشىء جارح بالشكل ده كل اللي أقدر اقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد لله على كل شىء».

أول تعليق من بسمة وهبة على أزمة حسن شاكوش وزوجته

قامت الإعلامية بسمة وهبة، بنشر صورة من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور “انستغرام”، الصورة قد جمعتها بكلا من المطرب الشعبي حسن شاكوش وزوجته، وكانت الصورة من كواليس حلقة برنامجها “العرافة”، والتي عرض خلال شهر رمضان 2023م، واستضافت فيها الزوجين.

وقد علقت وهبة على الصورة، قائلة:

“نتمنى لكل زوجين دوام الحال بالمودة وعدم إفشاء أسرار البيوت”

من ناحية أخرى فقد علق الجمهور على منشور وهبة بغضب، مؤكدين على أنها سببا من أسباب الخلاف بين الزوجين، بعد أن أفشت أسرار بيتهما في حلقة البرنامج، وكانت هي بداية الخلاف بينهما.