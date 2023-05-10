زوجة حسن شاكوش تهاجم طليقها وتنفي علاقتها به وتتهمه بالتشهير.. تفاصيل

ظهر طليق ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع الإعلامية “نهال طايل” خلال برنامج “تفاصيل” والذي يتم إذاعته عبر قناة “صدى البلد”.

وتحدث طليق ريم طارق عن أزمته معها وعلق على زواجها الثاني، ووصف ما حدث بالصدمة بالنسبة له قائلا: “الصدمة إن هي تتجوز، هي عندها مرض لا يصح لها الزواج، هذا اكتشفته بعد فترة من زواجنا”.

وتابع: “المرض ظهر بعد شهرين من الزواج، وأهلها تواصلوا معي وأخبروني أنها مريضة ولن تستطيع استكمال الزواج، أنا لم أقصر معها في أي شيء وكنت أريد المساعدة في علاجها، كنت أذهب معها إلى الطبيب ووقت انفصالنا ما قيل إنها لا يصح لها الزواج”.

وردت ريم طارق في مداخلة مع الإعلامي سيد على في برنامج “حضرة المواطن” والذي يتم إذاعته عبر قناة الحدث اليوم، وقالت: “خلافي مع زوجي حسن شاكوش مش المشكلة الأساسية حاليا، المشكلة الأساسية إني تعرضت للتشهير من واحد ملوش أي علاقة بي، ومش عارفه صفته إيه علشان يطلع في التليفزيون”.

وأضافت ريم طارق: “هذا الشخص عليه قضايا مستمرة، وطلع يشهر بي علشان أتنازل عن القضايا، ولازم الجهات تتخذ إجراءات ضده، وأنا تقدمت ببلاغ ضده، أما خلافي مع حسن شاكوش فهو مسألة عائلية لا علاقة للإعلام بها”.

وعلقت: “أنا نفسيا مدمرة بسبب الإنسان اللي طلع في التليفزيون، والمذيعة المحترمة اللي استضافته، وهي شاركت في التشهير بي وتشويهي نفسيا”.

ظهرت الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، الجمعة الماضية 5 مايو عندما قامت بتحرير محضر ضد حسن شاكوش تتهمه فيه بالسرقة والاستيلاء على مجوهراتها.

وقام حسن شاكوش بتحرير محضر ضد زوجته ريم طارق، ويتهمها فيه بسرقة نصف مليون جنيه والهروب من المنزل.