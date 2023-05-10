زوجة حازم إيهاب منة داغر “تعلن إصابتها بمرض نادر أثناء الولادة وتكشف تفاصيل المرض”

نشرت الممثلة منة داغر زوجة الممثل حازم إيهاب، صورة جديدة من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام” توضح فيه إصابتها بمرض نادر يدعى “شلل إرب” يصيب حوالي 1 إلى 2 من كل 1000 طفل، يتسبب في حالة عصبية في الكتف والذراع، تؤدى إلى ضعف أو فقدان وظيفة العضلات.

منة داغر تكشف سبب الإصابة بمرض “شلل إرب”:

وشرحت “منة داغر ” مرضها قائلة: “ولدت بإصابة في الولادة تدعي “شلل إرب” أو ما يسمى بمصطلح “الضفيرة العضدية” في ذراعي الأيسر وكونها إصابة نادرة تحدث لكل طفل أو اثنين من كل 1000 طفل، والسبب ورائها هو شد رقبة الرضيع بطريقة غير سليمة أثناء الولادة على جانب واحد ينتج عنه تلف في حزمة الأعصاب المسؤولة عن إرسال الإشارات من الحبل الشوكي للكتف والذراع”.

وأضافت: “يختلف مدى الضرر في كل حالة ولذلك نجد مجموعة كاملة من الأعراض التي تختلف من شخص إلى شخص آخر، ينتج عنه شلل جزئي وكامل في الذراع المصابة، والتواء في الكوع، وضعف شديد في الرسغ وحركة محدودة، كما أن طول الذراع المصابة أقصر من الذراع العادية، بعض هذه الإصابات طفيفة والرضع يتعافون في غضون بضعة أشهر، وبعض الإصابات دائمة مثل حالتي”.

منة داغر تكشف تأثير “شلل إرب” على حياتها:

وصرحت منة داغر: “هناك الكثير لنتحدث عنه حول هذه الإصابة وتأثيرها على حياتي على مر السنين من عدم الأمان ومحاولة إخفائها طوال الوقت إلى محاولة قبولها وحبها وأخيرا مشاركتها بثقة معكم جميعا، في الواقع قد يكون هذا بمثابة مفاجأة لغالبية الذي يعرفونني ولكن في الواقع هذا جزء كبير مني”.