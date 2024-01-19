زوجة أمير طعيمة تعلن انفصالهما بهذه الطريقة

أعلنت الفنانة المعتزلة جيني كامل، انفصالها عن الشاعر أمير طعيمة بعد 16 عامًا من الزواج، حيث كتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يؤكد الطلاق الرسمي، مشيرة إلى أن طعيمة سيظل أبًا لأولادها وجدًا لأحفادها، وسيبقى هناك ود وتقدير له.

أمير طعيمة وطليقته جيني في لقطات مختلفة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأثارت جيني، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اتهامها الفنان أكرم حسني بكونه السبب في انفصالها عن زوجها، إلا أنها قامت بحذف المنشور وقدمت اعتذارًا لأكرم حسني مباشرةً من خلال حسابها الخاص في “إنستجرام”، مؤكدة أنها كانت على عجلة وقتها.

بدأت جيني كامل، حياتها الفنية كمطربة وأطلقت العديد من الأغاني في بداية الألفية، قبل أن تعتزل بعد زواجها من أمير طعيمة، فيما بدأت مشوارها في مجال التمثيل مع المخرج الراحل جلال الشرقاوي في مسرحية “إمسك حكومة”، وشاركت أيضًا في مسرحية “إدلعي يا نوسة”.

وأصدرت جيني كامل، أول ألبوم غنائي لها في عام 2006 مع شركة “ميلودي” يضم 8 أغانٍ، وقد تعاونت في الألبوم مع كبار الشعراء والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، حسن عطية، ورياض الهمشري.