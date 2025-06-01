زلزال يضرب شمال غرب الغردقة بقوة 3.3 ريختر

زلزال.. ضرب زلزال شمال غرب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، حسبما أعلنت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ساعة حدوث زلزال الغردقة

تشير بيانات الشبكة القومية للزالزل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن الهزة الأرضية التي تم رصدها، قد حدثت في تمام الساعة 5:20 مساءً، وعلى بعد 44 كيلومترًا شمال غرب الغردقة، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

ولم تتلق المحافظة أي بلاغات من المواطنين بخصوص شعورهم بالهزة ،أو وقوع أضرار.

زلزال مصر الأخير

في 22 مايو الماضي، شهدت مصر زلزالا شديدا في تمام السادسة و22 دقيقة صباحا، شعر به سكان القاهرة الكبرى وبعض محافظات مصر بهزة أرضية شديدة استمرت لثوانٍ، وذلك تأثرا بالزلزال الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وبلغت قوته نحو 5.9 على مقياس ريختر – حسبما أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.