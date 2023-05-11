زكريا عبدالرحيم يكشف لنجوم مصرية عن مشاركته في مسلسل “السجل الأسود”

كشف الفنان الشاب زكريا عبدالرحيم في حوار خاص لموقع “نجوم مصرية” حول انضمامة لأسرة مسلسل السجل الأسود، مؤكدًا بأنه سعيد بترشيحه لدوره في مسلسل السجل الأسود، المسلسل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل مغازي.

زكريا عبدالرحيم يكشف عن أحداث السجل الأسود والنجوم المشاركين فيه

وأوضح زكريا عبدالرحيم بأن العمل الدرامي “السجل الأسود” تدور أحداثه ما بين السحر والأكشن، ويعتمد على الإثارة والتشويق، ويشارم في المسلسل كوكبة من ألمع النجوم منهم، النجم الكبير خالد سليم، والفنانة المتألقة مي سليم، والنجمة القديرة هالة فاخر، والفنان الأردني منذر رياحنة، والفنان محمد نجاتي، وحازم إيهاب، وأحمد عبدالله محمود.

زكريا عبدالرحيم يعلن عن البدء في تصوير السجل الأسود

وأضاف الفنان الشاب زكريا عبدالرحيم بأن مسلسل السجل الأسود مكون من 30 حلقة ومن إنتاج عاصم المنياوي، مؤكدًا بأن فريق عمل المسلسل تم بالفعل في تصوير مشاهده الأولية كما أنه يقوم في الفترة الحالية بتحضير بعض الأعمال الأخرى منها السينمائية وآخرى درامية.