ريهام عبد الغفور تنعي طارق عبد العزيز: خبر صادم.. ربنا يحسن ختامنا جميعًا

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، بسبب أزمة قلبية، حيث قامت بنشر صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. إن لله وإن إليه راجعون.. خبر صادم.. ربنا يحسن ختامنا جميعًا.. الفاتحة من فضلكم”.

الفنان طارق عبد العزيز والفنانة ريهام عبد الغفور - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملًا، أبرزهم أفلام: “صعيدي في الجامعة الأمريكية، وهمام في أمستردام، وفيلم ثقافي، وأصحاب ولا بزنس، وكيمو وأنتيمو، وخالي من الكوليسترول، ودكان شحاتة، وساعة ونص، وفبراير الأسود، ويوم مالوش لازمة، واشتباك، وخلاويص، و200 جنيه”، ومسلسلات: “رأفت الهجان ج3، وأم كلثوم، وكناريا وشركاه، وبعد الفراق، وأبو ضحكة جنان، والجماعة، ومسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، ونونة المأذونة، ومشرفة رجل لهذا الزمان، والزوجة الرابعة، وأستاذ ورئيس قسم، ورحيم، وفكرة بمليون جنيه، وقابيل، وراجعين يا هوى”.