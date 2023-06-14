ريهام عبد الغفور تنشر صورة مع والدتها ووالدها والجمهور يعلق “شبهك كتير جداً.. إيه العيلة اللي كلها شبه بعض دي” | صور

انتشرت منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، يتضمن صورة تجمع الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور بوالدتها كانت نشرتها ريهام عبر صفحتها من قبل وشبه الجمهور ريهام عبد الغفور بوالدتها.

حيث قال الجمهور : “إزاي مامتك شبه باباكي كده، أنت وماما شبه بابا، صورة جميلة جداً وروحها حلوه، فيكي شبه كبير منها وماما فيها شبه كبير من بابا، ربنا يديها الصحة والعافية شبهك كتير يا ريهام، إيه العيلة اللي كلها شبه بعض دي”.

وكانت ريهام عبد الغفور نشرت الصورة من قبل بمناسبة عيد ميلاد والدتها وعلقت عليها : “كل سنة وأنتي طيبة يا أمي ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا أذكى وأجمل وأخف دم ست في الدنيا”.

كما نشرت صورة مع والدها الفنان أشرف عبد الغفور وشبهها الجمهور بوالدها أيضا كما شبه والدها بوالدتها، إلا أن أحد الجماهير كشف عن قرابة والدها لوالدتها وأنها ابنة عمه.