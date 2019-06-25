ريهام سعيد: ميريام فارس «من غير مصر ولا حاجة»

هاجمت ريهام سعيد، مقدمة برنامج ( صبايا ) الفنانة ميريام فارس، تعليقًا على ما قالته الفنانة ميريام فارس بأن ( أجرها أصبح ثقيل على مصر)، وقالت هي الفنانة ثقيلة على مصر فعليًا ليس لأن أجرها مرتفع ولكن لأنها غير مطلوبة في مصر مشيرة إلى أن مصر بها 100 مليون مواطن وقادرين على دفع تذكرتها ولكنهم لا يرغبون في الذهاب إليها ويذهبون لفنانين أكثر شهرة مثل أنغام وحسين الجسمي وعمرو دياب وغيرهم.

ريهام سعيد: مصر هي التي ترفع النجوم وهي ولا حاجة بالنسبة للبلد

وتابعت خلال حلقتها السابقة في برنامج (صبايا): ” ميريام فارس من غير مصر ولا حاجة لأن مصر هي التي ترفع النجوم وتصنعهم نظرًا لأن بها الكثير من الأشخاص الذين يقدرون الفن والفنانين”، وعرضت ريهام سعيد تغريدة مؤلف الأغاني الفنان أمير طعيمة والذي قال: “فيه نجوم عالميين كتير غنوا في مصر بعد الثورة، و اجر Yanni في حفلتي الاهرامات تخطي المليون دولار،

معظم نجوم الصف الاول في لبنان أقاموا حفلات في مصر زي إليسا و نانسي و راغب و حتي العظيمة ماجدة الرومي و قائمة طويلة، و أنا و إنتي عارفين انهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل و انا و انتي عارفين الأرقام و الفرق الكبير بينهم و بينك.

إنتي مش تقيلة علي مصر خالص، إنتي بس أرشيفك اللي مش تقيل كفاية عشان يبقي عليكي طلب في بلد زي مصر، فالأفضل تشتغلي علي نفسك و تعملي الشغل اللي يخليكي تبقي مطلوبة في مصر بدل الحجج اللي دمها تقيل دي.

و الله اترددت كتير قبل ما أكتب البوست ده، بس ما ينفعش برضه اعمل مش واخد بالي.

بلاش مصر يا ميريام، ان مكانش من باب الأدب يبقي من باب الذكاء.

وأعقب أمير طعيمة حديثه قائلًا: “الهدف مش شخصي لا سمح الله، الهدف ان اي حد صغير او كبير يفكر قبل ما يحط كلمة “مصر” في جملة مفيدة. رسالتنا وصلت و ميريام اعتذرت و الموضوع انتهى. جل من لا يخطأ، و احنا اكبر من اننا نفضل نتكلم في خطأ تم الاعتذار عنه”.

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