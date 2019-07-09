ريهام سعيد تنشر أول صورة لها وتكتب معنديش مرض جلدي !

نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية اخر اخبار المرض الجلدي الذي أصاحب الإعلامية المشهورة ريهام سعيد ، حيث قامت الإعلامية ريهام مقدمة برنامج صبايا بنشر صورة جديدة لها على موقع الصورة والفيديوهات الشهير ” الإسنقترام ” ، ويعتبر هذا الظهور هو الظهور الأول للإعلامية ريهام بعد إصابتها بالمرض الجلدي ، وقد علقت على الصورة التي قامت بنشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستقرام : “أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات” ، هذا وقد تعاطف الكثير من راود مواقع التواصل الإجتماعي على هذه الصورة وقد سادتهم حالة من الحزن الشديد .

مرض الإعلامية ريهام سعيد

أعلنت العديد من المصادر عن إصابة الإعلامية ريهام سعيد بمرض جلدي خطير ، وقد كتبت على مواقع التواصل الإجتماعي : ” حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا ” ، وقد طالب الأطباء من الإعلامية ان تستريح في هذه الفترة من أجل السيطرة على المرض ، وقد خضعت لعملية جراحية من أجل الحد من تمدد هذا المرض البكتيري ، حيث أكد الإطباء في حال وصول المرض إلى المخ لا سمح الله فأنه يسبب حالة وفاة ، وقد أكد الأطباء أن هذه العملية ليست كافية .