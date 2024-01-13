ريم سامي تُعلن خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني

احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى محمد المغازي، وذلك في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء المقربين.

ريم سامي ومحمد المغازي - مصدر الصورة: انستجرام

ونشرت ريم سامي عدد من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وانهالت عليها العديد من التهاني والمباركات من المتابعين والأصدقاء متمنين لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الجديدة.

والجديد بالذكر، أن هذه الخطوبة تعد الثانية للفنانة ريم سامي، حيث سبق وأعلنت خطوبتها من قبل على رجل أعمال يدعى طارق هيمن، بعد عام واحد من الارتباط، ولكن أعلنت فسخ خطبتها في يوليو الماضي.

وكانت الفنانة ريم سامي قد شاركت من قبل في مسلسل “نسل الأغراب” في رمضان عام 2021، مع الفنان أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وإدوارد، وتأليف وإخراج محمد سامي.