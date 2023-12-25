ريم الشريف: لما قولت لخطيبي مش هينفع نكمل اتحرش بيا وحاول يشوهني بمية نار.. وإيماني أكتر من 100 شيخ

أثارت الفنانة اللبنانية ريم الشريف، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات، مقدمة برنامج “شو القصة”، الذي يعرض عبر قناة “لنا” الفضائية.

الفنانة ريم الشريف في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت ريم: “قررت اعتزل الوسط الفني اللي نشأت فيه على الرغم إنه بيعتبر 90 % من دمي.. ولسه عندي 4 أغاني مش عارفة هنزلهم ولّا لأ”، مؤكدة أن هناك تنازلات كثيرة تقدمها الفنانات في الوسط الفني، بالإضافة إلى تحكمات المنتجين المبالغ فيها.

وأضافت ريم، أنها عاشت قصة حب مثل الكثير من الفتيات، وارتبطت بشكل رسمي بأحد الشباب، ولكن سرعان ما قررت الانفصال عنه ولكنه قام بالاعتداء عليها، حيث قالت: “صار يلحقني بمية نار عشان يشوه وجهي لإني قولتله مش هينفع نكمل مع بعض.. بعدها اتحرش بيا وحاول الاعتداء عليا بشكل كامل”.

وعن موقفها من الحجاب، قالت: “اتحجبت وأنا طفلة لحد ما بقى عندي 18 سنة.. ويعتبر الحجاب فرض عليا في المدرسة.. واتعرضت للتنمر من أصدقائي بسبب إني يتيمة وفقيرة وكان في نيتي وقتها أخلع الحجاب.. ولما وصلت لمرحلة إني حاولت انتحار من أعلى مبنى المدرسة أصدقائي أنقذوني”.

وتابعت: “رغم خلع الحجاب وارتداء الملابس العادية مثل معظم الفنانات اللي بيلبسوا مايوهات كمان إلا إن إيماني أكتر من 100 شيخ.. وأنا مش متدينة بس روحانية”.