ريم البارودي: خسرت الكثير بعد وفاة والدي لأنهم “لمّة كذّابة”

قالت الفنانة ريم البارودي، أنها ابتعدت عن الكثير من الأشخاص بعد وفاة والدها بعام واحد، لافتة إلى أنها كانت تظنهم أصدقاء ولكن أثبتوا لها العكس، معقبة: “كانوا لمة كدابة وأحسن إني بعدتهم عن حياتي”.

وأضافت “البارودي”، خلال لقائها ببرنامج “ET بالعربي”، “مش زعلانة إني خسرتهم بالعكس أنا كنت أتمنى أخسرهم من زمان، لأنهم كانوا لمة كذابة وبيستفيدوا مني إلى أبعد الحدود في وقت أزماتي، وطول ما الواحد عايش بتحصل له حاجات في الحياة والسن بيفرق وبيعلم”.

وتابعت: “حاسة إن حياتي نضفت من بعدهم وبقيت أحسن بكتير لأن اللمّة الكتير اللي كانت حواليا كدّابة وملهاش لازمة خالص، وناس بتدعي الجدعنة والشهامة والاحترام”.

جدير بالذكر أن ريم البارودي تشارك في حكاية مسلسل “بنات السباعي”، ضمن مسلسل “حد فاصل”، والذي يُعرض حاليًا على jawwy Tv وstc Tv، ويشارك في العمل هناء الشوربجي، ومحمود حجازي، وأحمد جمال سعيد.