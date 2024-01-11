ريم البارودي: بخاف من الموت أكيد.. وبخاف أقابل ربنا وأنا لسه مش مستعدة

تحدثت الفنانة ريم البارودي، عن تخوفها من الموت وذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها منذ ساعات قليلة على هامش إحدى الندوات.

الفنانة ريم البارودي بالحجاب في لقطات من أعمالها الفنية - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت ريم البارودي، في تصريحات صحفية: “بخاف من الموت أكيد زي كل الناس.. ومفيش حد مش بيخاف من الموت.. وبخاف أقابل ربنا وأنا لسه مش مستعدة”.

وأضافت: “بسبب مهنتي في حاجات كتير غصب عني مش بقدر أبقى كاملة فيها.. وبخاف أكون ظلمت حد أو جيت على حد.. فيه حاجات كتير كويسة بحاول أواظب عليها.. بس ده ما يمنعش إني برضو بخاف من الموت”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، حكاية “بنات السباعي” ضمن أحداث مسلسل “حد فاصل” الذي عرض في أواخر ديسمبر الماضي.

حكاية “بنات السباعي” بطولة: ريم البارودي، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، وهناء الشوربجي، ومحمد التاجي، من تأليف: محمود إبراهيم، وإخراج: تامر حمزة.