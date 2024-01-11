ريم البارودي: اتعرض عليا أعمل لايفات على التيك توك ورفضت من غير ما أسأل على العائد المادي

كشفت الفنانة ريم البارودي، عن تلقيها عرض من إحدى زميلاتها بالعمل على تطبيق تيك توك يوميًا وتقديم لايفات من أجل ربح الأموال، مؤكدة أنها رفضت ذلك دون السؤال عن العائد المادي.

الفنانة ريم البارودي بالحجاب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقالت ريم: “من يوم ما بابا توفى وأنا مش موجودة.. وما بحبش أعمل لايفات ولا أقلد مشاهد فنانين.. وما بشوفش إن التيك توك مفيد”.

وأضافت: “ما أحبش إني أعمل لايفات على التيك توك وبرفضها قبل ما أسأل عن العائد المادي بتاعها.. ولو ع الفلوس أشتغل أي شغلانة تانية أحسن من إني أعمل كده”.

وتابعت: “مرة كنت في مكان وكان فيه واحدة عايزة تعمل معايا تيك توك.. قولت لها أنا مبعملوش خالص وما بحبوش مع أحترامي لزملائي اللي بيعملوه بس أنا مش معترفه بيه أصلًا”.