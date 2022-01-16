رياح أوروبية باردة تغزو البلاد … الأرصاد الجوية تحذر من الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة وتساقط حبات البرد على تلك المناطق

تغزو الأراضي المصرية كتلة هوائية باردة للغاية قادمة من جنوب أوروبا، حيث تسيطر على كل أنحاء البلاد الأمر الذي يسفر عنه زيادة الشعور ببرودة الطقس، وذلك حسب ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي صادر لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ أكدت أن الأجزاء ستكون باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً كما تتدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وبالكاد يصحبها تساقط للأمطار وقد تسقط حبات البرد على بعض المحافظات الشمالية، هذا وتقل حدة الأمطار كلما اتجهنا داخل البلاد.

انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع المقبل

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر منها بأنه من المتوقع أن تستمر أجواء شديدة البرودة طوال الأسبوع المقبل، كما كانت قد كشفت عن انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع بشكل تدريجي على كل أرجاء الجمهورية، وذلك انطلاقاً من الجمعة الموافق 14 يناير وبقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، ومن ثم يشعر الجميع بأجواء باردة نهاراً على كل المحافظات وخلال الليل تكون الأجواء شديدة البرودة وقد تصل حتى الصقيع على بعض المناطق ومنها جنوب سيناء.

بجانب ما سبق، أوصت جمع المواطنين بضرورة الانتباه إلى نشاط الرياح الذي يكون على الكثير من المناطق المتفرقة بشمال البلاد وحتى شمال الصعيد الأمر الذي يسفر عنه حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط نظراً لارتفاع الأمواج، وتساهم تلك الرياح وزيادة الإحساس بالبرودة.

هيئة الأرصاد توجه نصائحها للمواطنين

من جانبها، حرصت هيئة الأرصاد الجوية على تقديم النصح للمواطنين، إذ أوصت بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والتدفئة جيداً خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى حلول الصباح الباكر، هذا بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني القديمة خصوصاً وقت هبات الرياح القوية وخلال تساقط الأمطار حفاظاً على سلامتكم.

وفي الأخير، نوهت الهيئة بأنه على كل المسافرين توخي الحذر والحيطة والقيادة بهدوء تام على الطرق السريعة التي تكون في المناطق المتوقع تساقط الأمطار عليها، هذا بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور لتجنب حدوث أي حوادث سير أو اصطدامات، كما نصحت في النهاية بضرورة المداومة على متابعة النشرات الجوية لمعرفة أخر تطورات حالة الجو.