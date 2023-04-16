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روجينا “بحلاقة زيرو” تحتفل بعيد ميلادها في أخر يوم تصوير بمسلسل ستهم | صور وفيديو 

عبد الرحمن رضا

نشاهد من خلال شاشة التليفزيون هذا العام وفي السباق الرمضاني الحالي المقترب على الانتهاء، مسلسل “ستهم” من بطولة الفنانة المصرية “روجينا” زوجة نقيب الممثلين أشرف زكي.

ونشرت الفنانة روجينا صور وفيديو عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكانت تحتفل بعيد ميلادها في آخر يوم من تصوير مسلسل ستهم.

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وكان برفقتها في الاحتفال بعيد الميلاد، زوجها أشرف زكي نقيب الممثلين، وابنتها، بالإضافة إلى الممثلين المشاركين في مسلسل ستهم ٢٠٢٣.

صور روجينا في عيد ميلادها

روجينا “بحلاقة زيرو” تحتفل بعيد ميلادها في أخر يوم تصوير بمسلسل ستهم | صور
روجينا “بحلاقة زيرو” تحتفل بعيد ميلادها في أخر يوم تصوير بمسلسل ستهم
روجينا “بحلاقة زيرو” تحتفل بعيد ميلادها في أخر يوم تصوير بمسلسل ستهم | صور

فيديو روجينا من عيد ميلادها

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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