روبي تتجاهل انتقادات الجمهور وتحتفل بنجاح أغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة”

تجاهلت الفنانة روبي، التعليق على الانتقادات التي تلقتها خلال الساعات الأخيرة بسبب أغنيتها “3 ساعات متواصلة”، التي أثارت جدلا واسعا بسبب محتواها الذي اعتبره البعض غير لائق ومسيء.

الفنانة روبي بالحجاب في أحد أعمالها الفنية السابقة - مصدر الصورة: يوتيوب

حيث قامت الفنانة روبي، بنشر بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليها بسعادة لتصدر الأغنية التريند الأول على يوتيوب.

الجدير بالذكر أنه بعد طرح الأغنية، أثارت كلماتها جدلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الاستماع، بينما علق مؤلف وملحن الأغنية عزيز الشافعي، على الجدل الذي أثير حولها قائلًا: “لا يوجد أي إيحاءات في الأغنية والعديد من الأغاني قد تفسر بشكل مختلف، وتغيير آراء الناس لا يعني أن الأغنية تحمل إيحاءات”، وأكمل: “أنا لا أكتب الأغاني بهذا الشكل وأنا أحترم نقابة الموسيقيين، ونحن كفنانين نقدم فنًا”.