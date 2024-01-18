رنا سماحة عن ويجز: جمهور حفلاته مش فاهمين الكلام اللي بيقوله.. ونجاحه موضة مش هتستمر

حلت المطربة الشابة رنا سماحة، ضيفة على الإعلامية مروة صبري، في أحدث حلقات برنامج “قعدة ستات” الذي يعرض عبر قناة “ألفا”، وهي الحلقة التي كشفت فيها عن سبب إنتاج أغانيها بنفسها في ظل تراجع اهتمام المنتجين بالأغنية الشبابية.

رنا سماحة وويجز - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت رنا، خلال اللقاء: “الناس ذوقهم مختلف والأغنية الشبابية ممكن تطلع جنبها ألوان تانية لكن عشان محدش بينتج الأغاني دي دلوقتي فبقت أغاني المهرجانات والراب والتراب هي اللي في القمة”.

وأضافت: “المنظومة الفنية كلها فيها مشاكل في الوقت الحالي.. أنا بخسر في الأغاني اللي بنتجها وأنا عارفة إني مش هاخد اللي صرفته على كل أغنية.. بس بيبقى عندي أمل إني في يوم م الأيام أول للمكانة اللي استحقها”.

وردًا على سؤال حول سبب وصول الرابر الشهير ويجز إلى العالمية، قالت رنا سماحة: “عشان بيقول كلام مش مفهوم.. وجمهور حفلاته مش فاهمين الكلام اللي بيقوله.. هل في جملة مفيدة في أغانيه؟”.

وتابعت: “مش بنكر إنه ذكي وعمل قاموس خاص بيه.. وأغنية (البخت) أكتر أغنية فهمتها من أغانيه.. وعشان كده بحبها.. وما بنكرش نجاحه وإنه أعلى إيراد حفلات في مصر بس أعتقد إن نجاحه ده موضة ومش هتستمر”.